Bere senza togliere la mascherina si può: l’invenzione di un giovane legnanese

LEGNANO – Lui è Matteo Bottin, ha 23 anni, è un giovane imprenditore di Legnano e ha inventato la Safe Trick, ovvero la valvola/boccaglio protettiva con tappo richiudibile che, applicata correttamente alla mascherina, consente l’utilizzo di una cannuccia con la quale bere.

Matteo gestisce una società che si occupa di servizi per la logistica ed è un appassionato di invenzioni. Durante il primo lockdown ha provato a realizzare un piccolo congegno che evita l’azione di abbassare la mascherina in pubblico per bere. “In questo periodo, uno dei momenti in cui ci troviamo maggiormente esposti al rischio di contagio – spiega Matteo Bottin – è quando abbassiamo la mascherina per compiere azioni che fanno parte della vita quotidiana. Ho pensato, quindi, che servisse un qualcosa che potesse essere la soluzione e cioè consentire in sicurezza di poter bere senza togliere la mascherina.”

La Safe Trick è più piccola di una noce, ed è stata studiata sulla base delle valvole respiratorie già in commercio: è smontabile e riapplicabile su ogni tipologia e modello di mascherina. Inoltre, la guaina in spicchi, posta al suo interno, funge da ulteriore schermo di protezione perché aderendo il più possibile all’elemento inserito, riduce il rischio di infiltrazione.

La valvola è in commercio su Amazon e a questo link è possibile vedere una brevissima demo che mostra come funziona.

22022021