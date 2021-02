CERIANO LAGHETTO – L’ex sindaco Antonio Silva, storico presentatore e uomo di punta del Premio Tenco, nota rassegna sanremese della musica d’autore, sarà il prossimo protagonista della trasmissione di RadioPuntoLegnano in onda domenica mattina tra le 12 e le 13.

Intervistato nella settimana del Festival di Sanremo dai Radioattivi, gli autori del programma Davide G. Porro e Giuliana Radice, parlerà naturalmente di musica e di storia della musica: uomo eclettico e di profonda cultura musicale, accompagnerà i conduttori e gli ascoltatori nel mondo della canzone d’autore con aneddoti legati ad alcuni dei più famosi cantautori italiani e internazionali. «Vive da sempre a Ceriano Laghetto, di cui è stato anche sindaco, è stato insegnante e preside in diversi licei lombardi e si definisce un uomo delle istituzioni prestato alla musica. Non vediamo l’ora di presentarlo ai nostri microfoni» – dicono presentando l’evento radiofonico. Per ascoltare la messa in onda ci si può collegare sulle frequenze Fm 88.15-89.1- 88.80, oppure al canale 861 del digitale terrestre o tramite le App per cellulare.

26022021