CERIANO LAGHETTO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Orizzonte Comune dal titolo “Avanzo di Bilancio, Tasse e Priorità: Orizzonte Comune ha le idee chiare”.

Da anni l’amministrazione leghista di Ceriano Laghetto si vanta di aver accumulato un avanzo di bilancio comunale di circa un milione di euro. Orizzonte Comune ritiene ci sia poco di cui vantarsi, ribadendo che il primo obiettivo di un Comune sia migliorare la vita dei cittadini, non generare ricchezza inutilizzata.

“Non crediamo che un Comune debba accumulare avanzi di bilancio”, afferma Davide Mella, candidato consigliere di Orizzonte Comune e già consigliere d’opposizione negli ultimi cinque anni. “Il Comune dovrebbe essere al servizio dei cittadini e, se ha dei soldi a disposizione, dovrebbe utilizzarli per fornire servizi migliori o per ridurre le tasse.”

Orizzonte Comune propone diverse iniziative concrete da finanziare con l’avanzo di bilancio, tra cui:

• Dimezzamento dell’Imu sui terreni inseriti negli ambiti di trasformazione: Questa misura, presente nel programma, ha l’obiettivo di incentivare lo sviluppo urbanistico e di alleggerire il carico fiscale sui cittadini.

• Investimenti in servizi pubblici: Incrementare la spesa per migliorare la qualità dei servizi pubblici, come la manutenzione delle strade, l’illuminazione pubblica e i trasporti.

• Supporto alle famiglie e alle imprese: Erogazione di aiuti alle famiglie in difficoltà e alle imprese locali per contrastare gli effetti economici della pandemia.

“Siamo convinti che queste misure avranno un impatto positivo sulla vita di tutti i Cerianesi – afferma Massimiliano Occa, candidato sindaco di Orizzonte Comune – L’amministrazione attuale preferisce accumulare denaro che potrebbe essere invece utilizzato per migliorare la nostra città. Ecco, noi abbiamo un’idea diversa, che dia un valore aggiunto a Ceriano e ai Cerianesi” conclude.