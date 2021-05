LIMBIATE – Come era già stato preannunciato, nel giro di due settimane il centro vaccinale limbiatese entra a pieno regime, garantendo le vaccinazioni sulle dieci linee allestite all’interno del palazzetto del centro sportivo Tolstoj.

Grazie al potenziamento della disponibilità di medici e infermieri, in tutti i dieci box presenti nel centro vaccinale di Limbiate da lunedì 3 maggio si effettueranno le inoculazioni, con l’obiettivo di portare le prestazioni dalle 500 giornaliere della prima settimana alle 1500 giornaliere previste dal piano di Ats Brianza.

In questi 12/13 giorni di rodaggio, non ci sono stati disservizi e i vaccinandi prenotati sono riusciti a sbrigarsela in poco tempo, senza lunghe code: il presidio di Protezione civile e associazione nazionale dei Carabinieri ha garantito ingressi ordinati al palazzetto (dove viene misurata la temperatura e permesso l’accesso alle prenotazioni della fascia oraria indicata), dove gli ambienti sono stati suddivisi in aree: la zona di accettazione, dove vengono controllati i documenti e la prenotazione, la zona di attesa per la chiamata nello stand medico per l’anamnesi, un’altra zona di attesa per la chiamata allo stand medico per l’inoculazione, infine la zona di attesa dei 15/20 minuti post vaccino. Al momento della vaccinazione, il personale infermieristico rilascia anche l’appuntamento per il richiamo.

L’ampio parcheggio del centro sportivo ha consentito anche di mantenere l’ordine viabilistico, nonostante all’hub limbiatese possano prenotarsi residenti in comuni limitrofi e anche in comuni che rientrano nel raggio di 10/15 chilometri.

Si ricordano il rispetto dell’orario dell’appuntamento (chi arriva con anticipo non viene fatto entrare) e la possibilità di ingressi anche senza prenotazione per gli over 80 che ancora non hanno ricevuto la prima dose di vaccino.

