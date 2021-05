SARONNO – Malgrado oggi sia il primo Maggio gli operai di Amsa di sono messi al lavoro per cancellare le ultime tracce dei 6 incendi che nella notte tra giovedì e venerdì sono stati appiccati alla spazzatura esposta nel cuore di Saronno.

Armati di un mezzo per la pulizia di grossa portata e potenza hanno ripulito la zona in cui sono bruciati sacchetti e cassonetti in via Genova e in corso Italia. Un primo intervento di pulizia è stato realizzato nella giornata di ieri con la rimozione di tutta la spazzatura brucia e di quella inzuppata dal necessario intervento dei vigili del fuoco.

Un operazione molto apprezzata dai residenti ma anche dai saronnesi che ieri mattina usciti di buon ora si sono anche fermati ad assistere incuriosi all’intervento. Il mezzo era già stato usato per pulizie approfondite in città: ad esempio per quella dell’estate scorso a Villa Gianetti.

(foto un collage con alcune immagini dell’intervento di pulizia di ieri e dei risultati ottenuti oggi)