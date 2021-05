UBOLDO – Si è disputato nei giorni scorsi nelle strutture di Etrea Sport Horseus di Busto Arsizio, il concorso di tipo B di salto ostacoli a cui ha partecipato, nel rispetto delle normative covid vigenti, gran parte del team Scuderia della Rovere di Uboldo ottenendo ottimi risultati in entrambe le giornate di gara.

Prime uscite per le allieve più piccole Amelia Chiavazza, Veronica Garavaglia, Eva Cammarata e Martina Villa che portano a termine tutti i loro percorsi con zero penalità nelle categorie L60 e L70 di precisione, anche tra le ragazze più grandi si riscontrano ottimi risultati come il podio della B90 di domenica tutto colorato di rosa e firmato dalla scuderia, rispettivamente sono prima Alice Signorelli in sella alla sua Goldik, seconda Lavinia Quadraccia con Ula e terza Alex Cammarata con Joepie.

Grande debutto invece per Beatrice Chiaradonna, Sofia Guerrini e Lucia Chiavazza in 115 che affrontano con buonissimi risultati tra cui la seconda posizione di Beatrice con Tripple e la terza di Sofia in sella a Eau nella gara mista speciale della domenica. In rilievo anche le allieve impegnate nelle categorie più alte Cecilia Franco e Giulia Castelli, di cui Cecilia con la sua Zirola di soli sei anni porta a casa due bei percorsi nelle sue prime 120 e Giulia che firma il terzo posto sia sabato che domenica, rispettivamente in 125 e 130, in sella a Kadanz. Si torna in scuderia soddisfatti e con ancora tanta voglia di migliorarsi in preparazione ai

prossimi eventi sportivi, e che dire sul weekend appena trascorso se non “gara bagnata gara fortunata!”

Giulia Castelli

