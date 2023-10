BUSTO ARSIZIO – Partita combattuta ed equilibrata quella giocata nel pomeriggio di oggi nel campo sportivo parrocchiale di Busto Arsizio della School Of Sport che, in occasione della quinta giornata di campionato del girone B della terza categoria, ha ospitato l’Airoldi.

La gara viene sbloccata a sorpresa dai padroni di casa che, nel momento migliore degli avversari che avevano da poco colpito un legno, trovano il vantaggio con una bella e veloce ripartenza grazie alla quale l’attaccante si trova a tu per tu con il portiere avversario che viene scavalcato successivamente da un bel pallonetto. La reazione dell’Airoldi è però immediata grazie alla quale trova subito il pareggio.

Nel secondo tempo le due squadre combattono in mezzo al campo creando poche occasione pericolose se non quella creata dai padroni di casa all’ultimo minuto sulla quale il portiere ospite è protagonista di una miracolosa parata che salva il risultato e fa finire la partita per 1-1.

L’Airoldi trova così il primo pareggio stagionale grazie al quale rimane al sesto posto della classifica a 7 punti a -1 dalla zona playoff. School Of Sport che invece rimane momentaneamente al nono posto con 5 punti.