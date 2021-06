LAZZATE – “Inauguriamo il mese di giugno con la nostra “Biblio… all’aperto!” Si tratta di uno spazio riservato agli utenti della biblioteca, dove leggere e studiare in relax e consultare i contenuti digitali della nostra piattaforma Mlol” fa sapere l’Amministrazione civica parlando di questo nuovo servizio.

E’, come dicono dal Comune “uno spazio all’aperto pensato per risalassarsi, leggendo i libri della biblioteca e consultandone i contenuti digitali”. L’area è riservata agli utenti della biblioteca ed è utlizzabile negli orari di apertura della struttura bibliotecaria di via Don Parenti”. Anche questo un modo per favorire il distanziamento nell’ambito delle iniziative contro la diffusione del covid.

