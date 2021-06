Quando si visita una grande metropoli come Milano, una delle preoccupazioni principali è come raggiungere il centro in modo comodo e conveniente. Tutti coloro che vivono in grandi città sanno quanto può essere difficoltoso muoversi al suo interno in macchina, ma soprattutto quanto può essere faticoso trovare un parcheggio.

Spesso è necessario lasciare la propria auto in un silos o in un parcheggio a pagamento, a costi generalmente non particolarmente convenienti. Questo è il motivo per cui chi visita una città come Milano da turista, spesso preferisce raggiungerne il cuore pulsante tramite mezzi alternativi all’automobile, così da essere svincolato dall’obbligo di trovare un parcheggio una volta arrivato a destinazione.

Anche chi abita ai confini del capoluogo lombardo spesso preferisce ricorrere alla metropolitana, proprio per essere più libero di spostarsi senza vincoli, grazie anche all’elevato numero di destinazioni che è possibile raggiungere con questo comodo mezzo pubblico.

Chi invece raggiunge Milano in aereo, si trova invece a dover scegliere tra una delle molte opzioni disponibili per raggiungere la città dai diversi aeroporti che la servono: queste soluzioni sono spesso molto pratiche e non particolarmente costose.

Raggiungere il centro città tramite gli autobus

Una delle opzioni disponibili per raggiungere il centro di Milano una volta arrivati in aeroporto è l’utilizzo dei numerosi autobus che effettuano tratte specifiche dall’hub aeroportuale al centro città. È una soluzione spesso conveniente e il prezzo si aggira solitamente intorno ai 10€ a persona: è tra le opzioni prese più in considerazione da chi giunge in città, anche perché gli autobus sono spesso ben visibili all’uscita degli aeroporti.

Può capitare però di trovare un autobus pieno, soprattutto in periodi di alta stagione o in occasione di eventi particolari che richiamano un grande numero di persone in città: in quel caso è sufficiente aspettare l’autobus successivo, perché i tempi di attesa tra una corsa e l’altra sono davvero brevi.

Il tragitto dura circa 1 ora (se si prendono in considerazione gli aeroporti di Malpensa o di Bergamo), anche se dare una stima precisa del tempo necessario è difficile, perché dipende molto dal traffico presente sulle autostrade.

Arrivare a Milano in treno dall’aeroporto

Un’altra soluzione spesso utilizzata dai viaggiatori è quella che implica l’utilizzo del treno come mezzo di trasporto dall’aeroporto alla città. Anche in questo caso esistono specifici percorsi delineati per i viaggiatori che hanno bisogno di spostarsi da o verso l’aeroporto.

A seconda della destinazione specifica da raggiungere, non sempre si ha accesso ad un treno comodo, veloce e magari diretto, e spostarsi in questo modo può risultare in alcuni casi poco pratico, anche in relazione a eventuali cambi e alle tempistiche per lo spostamento.

Spostarsi dall’aeroporto al centro di Milano in Taxi

Una delle soluzioni sicuramente più comode per raggiungere il centro di Milano da uno degli aeroporti milanesi è l’utilizzo di un taxi, grazie ai servizi offerti da società come Taximalpensa.cloud. Questa soluzione permette di avere un veicolo con autista subito disponibile una volta atterrati in aeroporto, beneficiando di uno spostamento privato e non condiviso con altre persone.

Spesso quando si viaggia per lavoro è necessario ottimizzare i tempi e rendere gli spostamenti efficienti: in autobus o in treno risulta difficile ad esempio concentrarsi su telefonate o videocall professionali e il taxi, anche in questo contesto, è un’eccellente opzione.

Grazie a un intero mezzo a disposizione, si può godere infatti di una privacy esclusiva e di un tragitto confortevole e tranquillo, grazie alla garanzia di un servizio professionale: anche in questo caso la variabile traffico su strade e autostrade può incidere sul tempo di percorrenza, ma gli autisti conoscono ogni strategia per portare i loro clienti a destinazione nel più breve tempo possibile.

Le modalità per raggiungere il centro di Milano dai principali aeroporti milanesi quindi non mancano di certo. Ogni mezzo ha i suoi pregi e i suoi difetti, in alcuni casi può essere più opportuno e conveniente viaggiare con un mezzo pubblico, in altre occasioni è più indicato un servizio privato: le esigenze personali e il budget a disposizione dettano generalmente la decisione finale.