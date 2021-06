La promozione aziendale è sempre più importante, soprattutto in virtù dell’era completamente digitalizzata che la società odierna sta attraversando. Diversamente da quanto avveniva in passato, quando la promozione aziendale seguiva dei canoni standardizzati e prestabiliti, oggi sono moltissimi gli aspetti che possono influire sull’immagine e sulla diffusione di un brand e tutti risultano essere molto importanti e potenzialmente determinanti.

I marchi che riescono a mettere in atto delle strategie vincenti di promozione lo fanno cioè andando a realizzare un puzzle molto variegato dei fattori che concorrono alla visibilità di un marchio e curando in modo accurato ognuno di questi singoli aspetti. I sistemi che il mondo odierno della comunicazione mette a disposizione delle imprese sono infatti davvero molti e variegati ma non tutti funzionano allo stesso modo per tutte le imprese. Molto dipende infatti dalla nicchia in cui un’azienda opera.

Alcuni strumenti potrebbero quindi risultare determinanti per incrementare la competitività e la promozione aziendale di un’impresa e al tempo stesso essere quasi inutili per un’altra. Esistono molti siti web di riferimento come, ad esempio, portaleimpresa24.it, che possono offrire un ottimo aiuto alle aziende che cercano di incrementare la propria visibilità, migliorando il proprio business.

Tecniche per accrescere la propria visibilità aziendale

Esistono differenti percorsi che permettono di portare un brand ad una maggiore conoscenza e quindi di conseguenza ad un aumento del fatturato. Alcune di questi sono frutto di un lavoro di anni che porta un risultato tangibile soltanto dopo un determinato periodo di tempo, altri invece permettono di sfruttare un determinato momento positivo e di ottenere dei vantaggi immediati.

Le forme di marketing più utilizzate in questo periodo sono ad esempio:

La creazione di contenuti .

. L’utilizzo dei social network.

L’uso delle inserzioni ads .

. I metodi tradizionali.

La cura dei clienti.

Sotto l’ombrello dell’influencer marketing rientrano tutte quelle pratiche che portano un’azienda a stipulare un accordo con una persona molto conosciuta in una specifica nicchia di mercato e a fargli pubblicizzare i propri prodotti o un preciso marchio. Molte aziende utilizzano invece un blog o un portale di riferimento per creare e diffondere contenuti relazionati con il proprio brand, che siano ben studiati in modo da intercettare il target dei propri clienti ideali.

Anche quest’ultima strategia porta frutto ovviamente se viene ben calibrata e programmata nel migliore dei modi. Un capitolo a parte meritano i social network che sono sempre di più una vetrina per le aziende. Come ogni vetrina devono essere ben allestiti in quanto se gestiti bene possono garantire un elevato ritorno d’immagine ma se gestiti male possono trasmettere l’immagine di un’azienda che non si sa aggiornare e non dinamica, influendo negativamente sul proprio brand.

Uso ideale di altri strumenti

Possono essere molto importanti anche le inserzioni a pagamento, dette spesso ads, che devono essere sempre accuratamente studiate da esperti del settore. Queste campagne pubblicitarie che solitamente vengono intraprese ad esempio su, Google, Instagram, Facebook, Linkedin o Youtube, hanno il grande vantaggio di essere “targettizzate”, ovvero mostrate soltanto ad una prestabilita tipologia di utente che potrebbe essere potenzialmente interessata a conoscere il brand.

Molto spesso queste campagne pubblicitarie vengono poi abbinate ad una landing page, ovvero ad una pagina di “atterraggio” dei visitatori che arrivano dagli annunci e che vengono così subito messi davanti all’offerta del brand. Infine non sono sicuramente da trascurare anche la cura dei clienti, tramite apposite campagne promozionali rivolte a loro. Pratiche di questo tipo portano alla celebre “fidelizzazione” del cliente e a favorire il sempre importante tradizionale passaparola tra una persona e l’altra.

Sempre tra gli strumenti convenzionali risulta anche l’utilizzo di volantini pubblicitari che, soprattutto a livello locale, permette di ottenere ancora buoni risultati nella diffusione della conoscenza di un marchio o di un’azienda. In questo modo è infatti anche possibile raggiungere tutti quegli utenti che non sono pratici e costanti nell’utilizzo di social e nella navigazione in internet. In conclusione quindi è evidente che la migliore promozione aziendale è quella che può essere ottenuta rivolgendosi ad esperti del settore ed elaborando una strategia completa e ben studiata che riguardi vari ambiti tra loro differenti.