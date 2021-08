SARONNO – Brillanti risultati per il settore giovanile della Pallavolo Saronno, che in questa stagione ha conquistato anche il titolo di Coppa Italia di divisione della Fipav contro il Romana Volley al Paladozio di via Biffi, dopo avere battuto Treviglio in semifinale.

La Pallavolo Saronno si presentà così.

Tutto cominciò 30 anni fa con una semplice idea e una forte speranza: dare la possibilità a tutti quei ragazzi che passavano la loro giovinezza per le strade di avere lo sport come centro di aggregazione e di formazione integrativa a quella fornita dagli istituti scolastici. Bastò poco, una rete un paio di palloni e una forte carica emozionale nel voler vivere veramente questo sport. E in poco tempo la nostra società sportiva si è affermata nel tessuto cittadino.

I nostri progetti: la volontá di riportare la pallavolo nelle scuole, al centro della formazione dei ragazzi è oggi più che mai nei nostri impegni. Da qui è nato il “progetto scuola” che ci vede partecipi, assieme ad alcune scuole saronnesi, di corsi di pallavolo per elementari e medie, nella speranza di poter alimentare la passione agonistica nei più giovani. Il segreto del nostro successo? Collaborazione, da parte di tutti.

Per svolgere con serietá e dedizione questi progetti la nostra societá, oltre al volontariato dei nostri sei dirigenti si avvale della collaborazione di sei allenatori con qualifica Fipav e numerosi collaboratori tra gli atleti, protagonisti dentro e fuori dal campo. Le attivitá si svolgono, anche grazie alla preziosa collaborazione del Comune di Saronno nelle strutture sportive del palazzetto “Felice Dozio” in via Biffi, per la prima squadra, e nella palestra “Rodari” in via oti per le altre squadre.

(foto: la squadra vincente nella finale)

