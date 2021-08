Scaricare il green pass: da Lomazzo un video con tutte le istruzioni

LOMAZZO – Green pass, come fare per scaricarlo? Ad aiutare i cittadini ci prova anche il Comune di Lomazzo, con un video.

Ecco spiegato in un video tutorial i passaggi per scaricare il green pass. Vai sul sito https://www.dgc.gov.it/web/ e segui le istruzioni.

Se non hai lo spid puoi comunque registrarti con la tessera sanitaria; entra nel sito dgc.gov.it e inserisci i dati della tessera sanitaria e il codice “authcode” che hai ricevuto via sms o via email dopo che hai fatto la vaccinazione.

In alternativa, per ottenere i green pass è possibile recarsi dal proprio medico di base o andare in farmacia fornendo il proprio codice fiscale e tessera sanitaria.