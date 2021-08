ORIGGIO – Un messaggio audio molto speciale quello ricevuto da monsignor Cesare Cartella per il suo centunesimo compleanno, festeggiato il 12 luglio scorso: è la voce del Pontefice, Papa Francesco, ad augurare al sacerdote origgese i suoi più sinceri auguri.

«Padre Cesare, il cardinale Ramazzini mi ha detto che hai fatto 101 anni – le parole di Papa Francesco – vorrei ringraziarti per la tua testimonianza sacerdotale. Prego per te, che il Signore ti benedica e ti consoli; tu prega per me perché ho bisogno di preghiere. Prega a favore e non contro, che il Signore ti benedica».

E’ stato, infatti, il cardinale Alvaro Ramazzini, con cui il Pontefice si trovava, a fare presente al Papa di questa ricorrenza, mettendo a disposizione anche il proprio telefono.

Don Cesare, nato a Clivio, ha dedicato gran parte della sua vita ad Origgio, dove è stato parroco e dove ha fondato la casa di riposo Casa San Giorgio, dove oggi risiede e dov’è cappellano.

(foto d’archivio)

