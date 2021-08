CARONNO PERTUSELLA – Non solo amichevoli per i rossoblu che continuano anche a perfezionare la rosa per la stagione in serie D che li attende. Proprio stamattina la Caronnese ha comunicato di aver acquisito le prestazioni sportive di Giuseppe Argento.

Centrocampista classe 1999, Argento è una mezzala in grado di dare prestanza fisica alla linea mediana e anche farsi vedere in zona gol. Nativo di Napoli, Giuseppe ha terminato il settore giovanile con la maglia della Ternana. La prima esperienza nel mondo “senior” è stata nel 2018/2019 con la maglia della Sangiustese. Trentasei presenze e sei gol valsero la chiamata del professionismo con il ritorno a Terni e un passaggio a Siena. Lo scorso anno ha indossato la maglia del Casarano, in Serie D, dove ha collezionato venti presenze condite da un gol. E’ approdato ora alla Caronnese dove già a disposizione del tecnico Manuel Scalise.

(foto: Giuseppe Argento in maglia rossoblu)