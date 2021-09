GERENZANO – All’Energy Center Villaggio Amico la settimana appena conclusa è stata ricca di prove gratuite che hanno permesso a bambini, ragazzi e adulti di scoprire le nuove proposte del centro.

Si tratta di attività incentrate sulla salute e il benessere fisico e mentale, mirate alla prevenzione e alla cura ma anche a favorire la socializzazione e una ripresa dell’attività fisica interrotta a causa della pandemia. Tutte proposte che vanno ad implementare la gamma di servizi offerti di palestra, piscina, centro fisioterapico e poliambulatorio a Gerenzano.

Per i bambini e i ragazzi, i nuovi corsi in partenza con la stagione 2021-2022 sono: il corso di prepugilistica per ragazzi dai 12 anni, nel quale si apprendono i movimenti e le tecniche del pugilato per un miglioramento fisico del ragazzo; il corso di Kung Fu per bambini dai 5 anni che vede, oltre alla parte fisica, un focus sulla formazione psicologica ed educativa e il corso di yoga per bambini dai 6 anni, durante il quale i bambini ricevono suggerimenti per ritrovare una condizione di benessere fisico e mentale, oltre a un aiuto importante per ridurre o eliminare il fenomeno del bullismo.

Molto importante inoltre è il nuovo servizio di osteopatia per bambini e ragazzi con trattamenti e valutazioni osteopatiche e valutazione della postura. Posture e abitudini scorrette possono portare a degli scompensi del normale sviluppo rachideo, ecco che l’osteopatia può essere un valido aiuto, sia per la cura che per la prevenzione nell’età dello sviluppo.

Secondo uno studio pubblicato lo scorso febbraio sull’International Journal of Enviromental Research and Public Health, il dolore al collo e i problemi posturali vengono riscontrati per lo più nei pazienti adulti. Tuttavia, dati molto recenti mostrano che le nuove tecnologie stanno inducendo uno spostamento nella prevalenza di questo rilevante problema dall’età adulta a tutte le età pediatriche. Infatti, l’uso precoce e inappropriato dei personal computer e soprattutto dei telefoni cellulari potrebbe essere correlato allo sviluppo di tali problematiche. Guardando all’ultimo anno e mezzo, la Dad (Didattica a distanza) ha influito in particolar modo sulla postura, spesso trascurata, ma che diventa fondamentale per non dover avere a che fare con problemi più gravi in età adulta. Infatti il prolungato utilizzo di tablet e smartphone può avere effetti nocivi sulla cervicale.

Le novità dell’Energy Center sono destinate anche ai più grandi: per gli adulti infatti è iniziato il corso di yoga dolce, un percorso incentrato sul benessere e la salute interiore, con una particolare attenzione alla postura, all’equilibrio e all’armonia della persona nella sua completezza; con il corso di presciistica si seguiranno allenamenti personalizzati di preparazione allo sci e agli sport invernali, con i personal trainer e le attrezzature più all’avanguardia della Palestra Energy Center. Inoltre con l’innovativo SpiroTiger si potranno seguire allenamenti specifici di ginnastica del respiro utile anche nella rieducazione post Covid.

“Le attività in programma svolgono soprattutto un ruolo fondamentale sulla salute psicofisica e l’equilibrio in tutte le fasce d’età dal momento che a causa del Covid siamo stati costretti a rimanere inattivi per lunghi periodi. Diventa dunque fondamentale tornare ad allenare mente e corpo. – ha commentato Marina Indino, direttore generale di Villaggio Amico.

