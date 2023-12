ilSaronnese

GERENZANO – Non solo nuove piante ma anche decorazioni di natale così green da aiutare gli uccellini a superare l’inverno facendo nascere fiori in primavera. E’ il regalo che il progetto “Piantalalì” con aiuto della cooperativa “Il Granello” ha fatto a Gerenzano e a tutto il suo ecosistema.

In sostanza “Piantalalì” ha regalato un albero di Natale speciale che testimonia la tutela della biodiversità. Gli addobbi, realizzati dalla Cooperativa Il Granello Coop. sono composti da palline di grasso, ghirlande di spagnolette e palle di semi, per i piccoli uccelli selvatici che, nella stagione fredda, faticano a nutrirsi. Ma non solo. Le palline sono piene di semi; alla fine dell’inverno saranno gettate nei prati, dove daranno vita a fiori che attirano gli insetti impollinatori, altre specie in difficoltà e diminuzione.

E’ solo l’ultimo passaggio del grande progetto di Piantalalì (qui l’articolo) che prevede 5 aree di intervento con un’estensione complessiva di oltre 63mila metri quadri, su cui saranno messe a dimora oltre 2300 piante e arbusti. La prima si trova nei pressi del sottopasso della stazione, mentre la seconda si trova poco oltre, lungo la SS336 “Varesina”. Undici file di alberi saranno fatte crescere in una radura oggi incolta nei pressi del fontanile di San Giacomo, completando il bosco esistente. Verso sud-ovest, lungo la direttrice che porta all’Aeroporto di Malpensa, vicino all’impianto di depurazione A2A, sarà realizzata un’area umida, in cui un laghetto favorirà lo sviluppo di habitat idrofili. È il primo intervento di questo tipo realizzato da “Piantalalì”.

L’intervento più esteso riqualificherà cinque ettari attualmente non aperti al pubblico nel Parco degli Aironi. Qui “Piantalalì” cercherà di sviluppare, tra le altre cose, un “querco-carpineto” con radure e boschetti di querce e altri alberi, per favorire la presenza e spostamenti della fauna locale.

“Piantalalì”, progetto di piantagione e riforestazione avviato da Ferrovienord e Trenord per restituire valore al territorio intorno alla ferrovia e ricostituire le reti ecologiche, in ottica di sostenibilità