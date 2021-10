x

x

Come funziona il marketing per l’e-commerce? Cosa sapere prima di aprire un negozio online? Davvero è così semplice, oppure c’è molto altro da sapere e da tenere bene a mente? Le vendite online sono ormai cresciute in modo esponenziale, e pertanto per gli imprenditori è un’occasione di investimento senza eguali. Ci sono però degli aspetti da non trascurare o lasciare al caso.

Poiché il mondo del digital non è noto a tutti, è essenziale non spendere soldi alla cieca, bensì farsi aiutare dagli esperti del settore: i Cavalieri Digitali sono specializzati nella creazione e supporto per e-commerce, con campagne SEO e SEM mirate, oltre che tecniche per il digital branding. No, avere un e-commerce non basta, perché è essenziale avere anche qualcosa da dire, da comunicare, per arrivare al cliente.

Perché (e come) investire in un e-commerce

Sono tante le aziende che hanno voluto puntare totalmente sull’e-commerce: la vendita di prodotti o servizi online rappresenta sul mercato una percentuale di presenza incredibile, un risultato tale che era stato preannunciato, ma non così tanto.

Dal momento in cui è un’opportunità di crescita e sviluppo, puntare su un e-commerce significa riuscire ad affermarsi sul web, ma non solo. Aprire un’attività commerciale comporta dei costi, che ovviamente sul web vengono in parte abbattuti. Ma non si devono sottovalutare il personal branding, la creazione del marchio e ovviamente la gestione della piattaforma. Sono delle attività che una singola persona non può svolgere: anche in una Web Agency, ci sono più figure di riferimento che se ne occupano.

I vantaggi di un e-commerce ci permettono di scoprire un nuovo modo di vendere, anche talvolta al ribasso, con una riduzione evidente di costi, che possono poi essere flessibili o variabili. C’è però da considerare che aprire un e-commerce non significa che in automatico i clienti verranno da te. Avrai bisogno di aiuto per sviluppare una piattaforma funzionante, veloce e sicura, oltre che trasparente. Con l’aiuto di specialisti del settore, è poi possibile approfondire la promozione commerciale e le azioni di marketing.

Come sono cambiati gli acquisti dei consumatori

La crescita esponenziale dei negozi online ha inevitabilmente cambiato il modo di fare acquisti. Al giorno d’oggi possiamo acquistare prodotti e servizi con un semplice clic, senza dover per forza prendere l’auto per fare compere: tutto è veloce, chiaro e immediato. C’è persino da considerare che è possibile fare la spesa online, quindi non c’è limite a ciò che si può vendere.

Durante la pandemia di Covid-19, con le restrizioni messe in atto dal governo, molti si sono riversati sui negozi online per fare acquisti essenziali, per la casa o per la cucina. Anche i più restii ormai hanno scelto di puntare sulle enormi potenzialità del web. Ed è proprio il cambio delle abitudini dei consumatori che ha portato a un boom economico per gli e-commerce online.

Cosa possono fare i Cavalieri Digitali per te

Se vuoi aprire un negozio virtuale, è chiaro che non puoi farlo da solo. Oltre alla piattaforma, occorre un supporto continuativo nel tempo, ma soprattutto un aiuto per fare marketing, digital branding, trovare un target, stabilire una comunicazione con il pubblico.

La riuscita di una campagna di marketing dipende da tanti fattori, ma soprattutto dalla presenza online. Un buon brand deve avere una storia da raccontare. Deve saper trasmettere dei messaggi e valori che, mediante una strategia di comunicazione chiara e trasparente, riuscirà a fare breccia nel cuore dei potenziali clienti.

I Cavalieri Digitali possono proporti le migliori strategie di marketing attuali: in una sorta di Stil Novo Tecnologico, sapranno come consigliarti per lanciare il tuo e-commerce nel migliore dei modi, senza andarci a perdere o rovinare la tua idea di base.