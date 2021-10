x

SARONNO – Incidente stradale questa sera alle 20.40 nella semicentrale piazza Caduti saronnesi, coinvolto in una caduta dal monopattino il conducente – un uomo di 48 anni – è rimasto contuso. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina ed una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella che lo ha portato all’ospedale di piazza Borella per essere medicato di lievi contusioni. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti sulla dinamica del sinistro che comunque non ha dunque avuto gravi conseguenze.

A Saronno non si tratta del primo episodio di questo genere ed anche in città si discute di questi nuovi e sempre più diffusi e popolari mezzi di mobilità “ecologica” per il cui utilizzo Regione Lombardia ha fornito già alcuni input al governo centrale, al fine dell’approvazione di una serie di norme che incrementino la sicurezza.

(foto: l’intervento dei soccorsi per un precedente incidente stradale col monopattino in zona centrale di Saronno)

