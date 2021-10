x

CISLAGO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota letta dal capogruppo Gianluigi Cartabia durante la prima seduta del consiglio comunale.

“Buongiorno, innanzitutto un saluto al presenti ed al funzionari del comune qui presenti oggl, a tuttl i consiglieri comunali ed al nostro sindaco. E’ sempre un onore ed un’emozione sedere in consiglio comunale, nonostante la presenza del nostro gruppo e mia personale siano ormal una costante per cislago da oltre 20 anni, avendo cosi l’opportunità di rappresentare non solo l’elettorato che ci ha dato fiducia, ma più in generale ogni cittadino cislaghese.

Ritenendo infatti il nostro gruppo che la politica vada intesa come servizio verso la comunità, non possiamo che percepire come un privilegio l’avere l’opportunità, per mandato popolare, di impegnarci per la nostra comunità.

Vogliamo, con forza, augurare altresi a questo consiglio comunale un buon lavoro, molte e difficili sono infatti le sfide che lo aspettano. Certamente nell’ambito sociale, con problematiche acuite dallo stato di emergenza sanitaria ancora in essere, con le conseguenti negative ricadute economiche, oltre a quelle di natura ambientale. Riteniamo auspicabile che questo consiglio dimostri la capacità di dialogare con le istituzioni, dai comuni vicini tutti fino allo stato centrale, anche per poter accedere alle risorse messe a disposizione dal Plano Nazionale di Ripresa e Resilienza,

Da parte nostra agiremo come opposizione vigile e propositiva. Differenti sono le visioni politiche ed i valori che ci separano dalle altre forze presenti in consiglio comunale ma, nonostante questo, saremo sempre pronti ad appoggiare qualunque provvedimento riterremo nell’interesse di tutti i cislaghesi, sicuri che le stesse useranno medesimo metro di valutazione per le proposte che noi presenteremo.

Promesse sono state fatte da questa maggioranza ed un programma formalizzato, auspicando che venga data continuità alle buone iniziative adottate della precedente amministrazione, valuteremo e vigileremo su quanto la maggioranza si impegnerà a fare.

In quest’ottica, riteniamo che la rinuncia agli emolumenti, adottata dal precedente consiglio comunale, possa e debba essere un segnale importante nei confronti dei cislaghesi, alla luce del perdurare della situazione emergenziale.

Ci impegneremo ad operare alla luce del sole, ispirandoci esclusivamente a principi di lealtà e coerenza con i nostri valori: lasciamo ad altri, in questo molto più portati di noi, accordi sotterranei di palazzo e repentini cambi di casacca dettati dalla convenienza del momento.

Con grande rammarico abbiamo infine preso nota del crescente astensionismo che ha toccato il nostro comuneove, di fatto, il primo partito è di gran lunga quello degli astenuti. E’ un dato che riteniamo dovrebbe far riflettere tutti coloro che fanno politica, per trovare il modo di riavvicinare nostri cittadini alla vita politica e amministrativa.

Con la speranza che ognuno dei membri del consiglio, pur nelle rispettive differenze di sensibilità e visione, possa dare il massimo nell’esclusivo interesse della comunità cislaghese, vi ringraziamo e auguriamo a tutti buon lavoro, ma in particolare alla consigliera Marisa Rimoldi che siede per la prima volta in consiglio.