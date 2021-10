x

CISLAGO – Riceviamo e pubblichiamo intergralmente il testo dell’intervento di Luciano Lista capogruppo di Uniamo Cislago durante la prima seduta del consiglio comunale.

“Un augurio di buon inizio a questo nuovo consiglio comunale e alla nuova Giunta, permettetemi di ringraziare particolarmente il neoassessore Mazzucchelli che con coraggio ha scelto di mettersi in gioco in un settore complicato con scadenze davvero ravvicinate che sicuramente gli assorbiranno molto tempo.

Questo augurio è sincero e riferendomi alle parole di Stefano Calegari, sono convinto che ci potrà essere una fattiva collaborazione per costruire un reale rilancio della nostra comunità umana.

Va rilevato senza giri di parole il dato della rappresentanza. Circa il 45% dei cislaghesi non ha votato, la maggioranza rappresenta circa il 23% degli elettori aventi diritto, la minoranza il 30%. Con ciò non voglio sminuire il risultato elettorale, seppur paradossale, ma pongo solo l’attenzione sulla reale necessità di ricompattare il corpo elettorale, superando le divisioni politiche, le differenze sociali e culturali.

A mio avviso ciò potrà essere possibile attraverso una corretta, reale e leale collaborazione tra le forze politiche che siedono in questo consiglio, sui temi caldi e sulle sfide che ci attendono.

A tal proposito ho apprezzato la mail del sindaco, che ricorda ai consiglieri più esperti e mette a conoscenza dei nuovi, la possibilità di monitorare tutta l’attività amministrativa attraverso l’accesso incondizionato agli atti depositati in comune anche recandosi personalmente presso gli uffici.

Sono convinto che ciò potrà essere facilmente superato con la logica della condivisione del percorso amministrativo, specie se si tratta di scelte importanti, come il ciclo dei rifiuti, il PGT, la cultura, lo sport e le nuove infrastrutture.

Questi sono temi che non possono prescindere dalla condivisione, ma per averla è necessario che tutte le parti abbiano almeno la buona volontà di metterla in atto.

La mia c’è.

Concludo ringraziando tutti gli elettori che si sono recati alle urne e in particolare i più giovani che lo hanno fatto per la prima volta”