SARONNO – Il Comune di Saronno apre un nuovo bando di leva civica. Invitati a partecipare sono i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che hanno voglia di sperimentare la leva civica in un progetto organizzato presso la biblioteca comunale. Per chiunque fosse interessato, il termine per presentare la propria candidatura è fissato per il prossimo mercoledì 3 novembre.

Titolo del progetto è “Una biblioteca tutta da scoprire” e vedrà l’inserimento di due giovani volontari in biblioteca comunale, con un percorso costruito dall’associazione “Mosaico” insieme al Comune di Saronno.

I selezionati saranno coinvolti nella realizzazione, nella comunicazione e nella promozione del progetto “Ready to read — Adolescenti e giovani per la promozione della lettura”, che prevede numerose attività rivolte ai giovani tra cui: laboratori

finalizzati alla creazione di uno web radio; laboratori di lettura creativa, interpretazione e speakeraggio; realizzazione di podcast; laboratori di poesia e hip hop poetry; laboratori di fumetto e creazione di installazioni artistiche.

Tutte le informazioni su adesione, tempi e modalità sono reperibili sul sito internet comunale.

31102021