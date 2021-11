x

x

di EZIO MOTTERLE

Il fascino multicolore dell’autunno diventa una grande attrazione turistica a due passi da casa. Sarà la persistente restrizione – fisica o comunque mentale – sugli spostamenti più impegnativi, condizionati di fatto dall’emergenza sanitaria, sarà la voglia di full immersion in una natura silenziosa e accogliente, allontanando per qualche ora tensioni e incertezze legate alla pandemia, fatto sta che quest’anno il “foliage” è diventato un fenomeno ancor più popolare in un territorio come il Varesotto caratterizzato da mille luoghi dove ammirare gli splendidi spettacoli di alberi con chiome che assumono tonalità dal giallo all’arancio al rosso, frutto del “fogliame” appunto che transita come sempre verso l’inverno. Visto da Varese, il viaggio alla ricerca degli scenari più suggestivi ha un punto di partenza d’obbligo, i Giardini Estensi, nel cuore del capoluogo, tra piante centenarie immerse in un ambiente che in questo periodo vale decisamente il viaggio. Che può proseguire poi verso il Sacro Monte e il massiccio di Campo dei Fiori, passando dai numerosi parchi che arricchiscono la città-giardino. E anche spostandosi da Varese non c’è che l’imbarazzo della scelta. All’osservazione del foliage si affiancano escursioni per raccogliere funghi e castagne, le passeggiate si estendono fino al parco Pineta di Tradate e alla brughiera attorno a Malpensa, senza contare le valli del nord ai piedi delle Prealpi. Ovunque, dalle colline ai laghi alla pianura, il mutamento graduale del colore delle foglie richiama appassionati a caccia dell’accostamento cromatico migliore da fissare subito su una foto. Un magico momento per celebrare i boschi e i parchi tinti di sfumature che dal verde arrivano al rosso tra gialli brillanti e caldi arancioni. Colori che riscaldano un’esperienza vissuta senza fiato da grandi e piccini, associata nelle giornate migliori a spettacolari tramonti che spesso ripetono la festa di colori. Il ricco sistema di piste ciclopedonali favorisce l’accesso a luoghi come le sponde dei laghi, la Valle Olona o il parco del Ticino, tra i vastissimi boschi sono numerose le aree attrezzate con percorsi guidati che consentono un accesso sicuro e informato, anche nel quadro di appositi tour organizzati da operatori impegnati su questo fronte. Al Varesotto “land of tourism” per tanti altri e più celebrati aspetti converrà insomma considerare anche l’attrazione delle foglie d’autunno come nuova opportunità su cui puntare per rafforzare un settore sempre più vitale dell’economia locale. Ricco di offerte in tutte le stagioni.