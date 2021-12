x

SOLARO – Dopo l’impegno, l’Amministrazione rivolge un sentito grazie ai volontari dell’iniziativa “La città è dei Giovani”.

Il progetto ha coinvolto una dozzina di ragazzi, dai 16 ai 25 anni, dando loro uno spazio di partecipazione attiva alla vita sociale del territorio.

A Solaro le attività hanno visto tanti giovani muoversi in prima persona in forme di volontariato flessibili e calibrate su disponibilità, capacità e interessi: accompagnati e seguiti dall’Informa Giovani sono stati coinvolti in significative azioni di aiuto per la propria comunità, anche su bisogni individuati, insieme alla rete territoriale.



Dal progetto di doposcuola “Fuoriclasse” all’aiuto per il servizio Sos spesa e Sos farmaci, dal supporto alla Caritas fino alla compagnia ad anziani soli e al coinvolgimento in alcune iniziative natalizie.

E poi la riqualificazione del giardino del Nido “il Girasole”, all’interno del progetto “I Giardini della Lumaca”, e l’assistenza agli Ecovolontari per le attività di supporto alla raccolta differenziata.



I giovani volontari sono stati ricevuti dall’Amministrazione comunale in occasione dello scambio di auguri natalizio per un sentito ringraziamento; è stata donata loro una pergamena e gli è stato consegnato uno zainetto come ricordo dell’iniziativa e riconoscenza per il lavoro svolto.



Emanuela Nobile, consigliera comunale con delega alle Politiche Giovanili: «In occasione dello scambio di auguri in villa ci è parso doveroso consegnare un piccolo riconoscimento ai ragazzi che hanno partecipato al progetto “La città è dei giovani” come segno di ringraziamento per essersi messi a servizio della comunità offrendo il loro tempo e le loro competenze.

Sono stati una presenza preziosa per le persone che hanno aiutato e un segno di speranza e fiducia nel futuro per tutti noi».

