SARONNO – Bellissima iniziativa del Gap, il Gruppo amatori podismo di Saronno che ha portato i suoi tesserati in un luogo fortemente simbolici per la città ed i saronnesi ovvero… all’hub vaccinale di via Parini: l’iniziativa si è tenuta lo scorso fine settimana, con tanti cappelli da Babbo Natale, qualche fetta di panettone, un bicchiere di spumante per uno scambio di auguri. Il tutto, ovviamente, dopo una salutare corsetta nelle campagne della periferia.







Era la “Babbo Gap race”, che ha ottenuto grande successo, in collaborazione con il Running Saronno. “E’ stato bello festeggiare tutti assieme” dicono dal Gap. Il prologo agli auguri è stata dunque la corsa, su tre distanze differenti ovvero 21, 12 e 5 chilometri, e alle 11 il rinfresco all’ex Pizzigoni di via Parini, dove c’è la sede del Gap ed anche l’hub delle vaccinazioni contro il coronavirus.

(foto: alcuni momento della domenica dedicate alla Babbo Gap race)

21122021