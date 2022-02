x x

VARESE – Resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento e attentato alla sicurezza dei trasporti sono le accuse a cui dovranno rispondere i due 16enni denunciati dalla polizia di Varese.

Tutto è iniziato, come ricostruisce Rainews, quando la polizia stradale ha notato di una serie anomala di incidenti con lievi danni avvenuti in corrispondenza dello svincolo autostradale di Buguggiate sulla A8.

La Polstrada, effettuati alcuni sopralluoghi ha deciso di tenere d’occhio il parco accanto all’autostrada e alcuni dei ragazzi che lo frequentavano. Intorno a mezzanotte due ragazzi sono saliti sul cavalcavia 38 e hanno lanciato un masso di granito di 15 chili sulla carreggiata provocando un incidente fra tre vetture. Fortunatamente nello scontro tutti i conducenti e gli occupanti delle vetture sono rimasti illesi.

Gli agenti sono subito intervenuti per cercare di bloccare i 16enne che non solo hanno tentato la fuga ma che hanno opposto una strenua resistenza quando sono stati raggiunti. Ne è nata una colluttazione durante la quale uno degli agenti è rimasto ferito al volto e a una mano.

Entrambi residenti nelle vicinanza i ragazzi sono tornati a casa dalle famiglie: uno è incensurato mentre l’altro era già stato denunciato in passato per danneggiamenti, lesioni e minacce. Nelle sue tasche è stato trovato anche un piccolo quantitativo di droga.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn