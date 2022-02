x x

BESNATE – Vittoria importante per la Besnatese che rialza la testa dopo una serie di risultati non positivi, a farne le spese è l’Universal Solaro travolto 3-0.

Agonismo e intensità contraddistinguono la prima frazione di gioco, padroni di casa che partono forte e al 7′ trovano subito il gol che sblocca il match, Seno scatta sul filo del fuorigioco, riceve un ottimo cross di Brivio e a tu per tu con Bizzi non sbaglia, polemiche negli ospiti che lamentano l’offside. Il Solaro accusa il colpo e poco dopo rischia di subire il raddoppio ma Marin sbatte sulla traversa.

Il Solaro non ci sta e prova a reagire ma i ragazzi di Broccanello non riescono mai ad impegnare l’estremo difensore della Besnatese Caputo.

I giallorossi escono dagli spogliatoi più convinti e all’8′ sfiorano il pareggio sugli sviluppi di calcio d’angolo con Franzini che da buona posizione calcia alto dopo una serie di rimpalli; a metà tempo ancora Solaro protagonista con Di Patria che ci prova ma Caputo dice no. La Besnatese deve necessariamente trovare il raddoppio per sperare nei tre punti e al 22′ ci riesce grazie a Cinotti che punisce un errato disimpegno della difesa giallorossa. Solaro con coraggio che non ci sta a perdere e ci prova anche sotto di due gol ma al 47′ Zoppi riparte in contropiede e finalizza il 3-0.

Besnatese – Universal Solaro 3-0

BESNATESE: Caputo, Passafiume, Brivio, Comani L., Botturi, Comani F., Marin, Delodovici (27′ st Martignoni), Seno (15′ st Zoppi), Mancuso (15′ st Bonfante), Cinotti. A disposizione: Tortorella, Randon, Loda, Martignoni, Bonfante, Dani, Goumbala, Suanno, Zoppi. All.: Rasini.

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, Degiorgi (21′ st Cattafi), Leoncini, Greco, Franzoni, Baglio, D’Elia (14′ st Di Patria), De Carlo (42′ st Rotiroti), Livelli (14′ st Franco), Fioroni, Somaini (22′ st Legnani 5.5). A disposizione: Cuzzolin, Esopi, Cattafi, Parisi, Franco, Diana, Rotiroti, Di Patria, Legnani. All.: Broccanello

Marcatori: 7′ pt Seno (B), 22′ st Cinotti (B), 47′ st Zoppi (B)