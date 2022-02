x x

SARONNO – Giovedì 10 febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo dei martiri delle foibe e dell’esodo istriano, giuliano e dalmata, l’Amministrazione comunale organizza due momenti celebrativi.

Il primo è in forma privata a Villa Gianetti, quando ci sarà un breve ricordo di Aldo Matteucci, direttore Regia Scuola d’arte di Gorizia, morto alla fine della seconda guerra mondiale: il sindaco Augusto Airoldi e la vicesindaco Laura Succi incontreranno i parenti di Matteucci.

Nel pomeriggio, alle 17.45, ci sarà la deposizione della corono d’alloro al monumento ai Caduti sul piazzale del Santuario, seguito dalla Santa Messa celebrata alle 18 all’interno del Santuario.

(in foto d’archivio: il sindaco Airoldi alla mostra in Villa Gianetti nel Giorno del Ricordo dell’anno scorso)

09022022

