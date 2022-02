x x

UBOLDO – Continuano le ricerche della donna scomparsa lunedì a Castellanza e che si pensa possa trovarsi, smarrita, nei boschi fra Uboldo ed i paesi vicini, da Rescaldina a Origgio e Gerenzano, nell’area dove in parte si sviluppa anche il Parco dei Mughetti. Ieri sera l’allestimento di un punto di comando al confine con Rescaldina, in via Iv novembre, e da questa mattina è stato affiancato al personale a terra anche un elicottero, “Drago 82” dei pompieri.

Dalla serata di ieri è stato infatti attivato il piano provinciale di ricerca persona. La donna risulta ancora irreperibile, ad Uboldo è stata attivata l’Ucl (Unità di comando locale) e sono presenti i vigili del fuoco con gli specialisti del Tas. (Topografia applicata al soccorso), Saf (Spleleo alpino fluviale), Sapr (Sistemi aeromobile a pilotaggio remoto), il nucleo mobile Sar sia con la squadra di terra che con il drone al fine di individuare il telefono cellulare della donna, che indicherebbe la sua presenza da quelle parti. Ci sono anche gli aerosoccorritori del reparto volo Lombardia con l’elicottero “Drago 82”. Congiuntamente i volontari di protezione civile della provincia di Varese e l’Ust (Unità di soccorso tecnico).

Concetta Lo Cicero è la donna di Nerviano di cui non si hanno più notizia da l’altro ieri sera. L’ultima volta è stata vista, alle 18, all’ospedale di Castellanz. Ha 69 anni, soffre di Alzheimer e quindi potrebbe essere in stato confusionale. L’ultima volta che è stata vista indossava un giubbotto leopardato, leggings neri e stivali grigi, ed aveva una borsa blu.

(foto: ricerche in corso alla periferia di Uboldo)

09022022