x x

SARONNO – “Ci chiediamo se per l’Amministrazione Airoldi è più importante lavorare per il bene di Saronno o screditare le persone, in particolare quelle della lista civica Obiettivo Saronno”.

Inizia così la nota condivisa da Obiettivo Saronno sulla propria pagina Facebook.

“Ormai da settimane l’impegno del sindaco Augusto Airoldi e della maggioranza su questo fronte è considerevole. Il 14 dicembre 2021 la Giunta comunale al completo, con l’allora assessore ai Lavori pubblici, Decoro urbano e Innovazione tecnologica Novella Ciceroni, ha approvato sia il Dup – documento unico di programmazione – che lo schema di bilancio di previsione 2022-2024. Per arrivare a questa approvazione, gli uffici comunali e gli assessori hanno lavorato per settimane sulla bozza del Dup, ognuno portando il proprio contributo.

Questo lavoro è stato svolto anche da Novella Ciceroni per la parte di Opere pubbliche e il 29 Novembre Novella ha inviato la sua revisione del Dup. La storia racconta invece che le pagine inerenti alle Opere pubbliche sono magicamente sparite dalla versione del dup approvata dalla Giunta. Infatti il 14 gennaio, il giorno dopo la revoca delle deleghe assessorili a Novella Ciceroni da parte del sindaco Airoldi, la segreteria comunale comunica ai consiglieri che è stato depositato un Dup integrato con la motivazione “il precedente documento è risultato, ad un controllo dell’ufficio, incompleto di alcune pagine, incompletezza determinata da mero errore materiale”.

Chi avrebbe dovuto controllare il documento e accorgersi della parte mancante nel momento in cui lo ha portato all’approvazione della giunta se non l’assessore al Bilancio D’Amato? Questo “mero errore materiale” sposta di altri 30 giorni la possibilità di discutere il bilancio di previsione in consiglio comunale, posticipando a metà febbraio un atto che normalmente viene portato entro il 31 dicembre.

Ma ecco un altro colpo di scena: il 2 febbraio il segretario generale informa il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli che la seduta prevista per il 15 febbraio, salta nuovamente perché gli uffici non sono pronti. “È sovvenuto anche un altro problema” si dice.

Il “codicillo” sulle tariffe Tari quest’anno non c’è più e quindi vanno approvate contestualmente al bilancio: il sindaco Airoldi e l’assessore D’Amato lo scoprono in questi giorni anche se l’informazione era disponibile già prima di dicembre. L’Amministrazione comunale non ha responsabilità per tutto ciò? Dicono di no. Intanto il secondo tentativo è fallito: il detto dice “non c’è due senza tre…” e prosegue con “il quattro vien da sè”. Incrociamo le dita per il bene di Saronno.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn