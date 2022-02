x x

MILANO – In Lombardia riprendono le immissioni di Coregone lavarello, Trota iridea, Trota fario atlantica, Trota fario mediterranea, Temolo e Salmerino alpino.In merito alla notizia di oggi è intervenuto il Consigliere regionale della Lega Silvia Scurati: “apprendo con soddisfazione la reintroduzione di queste specie ittiche in Lombardia grazie all’ottimo lavoro congiunto svolto dall’assessore all’Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, Fabio Rolfi e dal senatore Simone Bossi ai quali va il mio ringraziamento”.

“Con questa vittoria della Lega si è data una risposta rapida e concreta alle esigenze dei pescatori e di tutte le associazioni di categoria e di pesca sportiva dei nostri laghi – sottolinea Scurati. Questo settore rappresenta in Lombardia un indotto economico di diversi milioni di euro e riguarda pesca, ristorazione, commercio e turismo. Ambiti che avrebbero risentito pesantemente di un ulteriore blocco delle immissioni”.

“In attesa di una decisione definitiva da parte del Ministero, Regione Lombardia e la Lega al Governo rispondono in modo adeguato alle richieste, giunte da più parti, per salvaguardare e stabilire in modo chiaro la definitiva possibilità di immettere queste specie – presenti da secoli – e che rappresentano una tradizione del territorio lombardo” conclude Scurati.

