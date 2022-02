x x

TURATE – Anche il Comune di Turate ha aderito, l’altra sera, allo spegnimento delle luci di un punto simbolico del paese, “per richiamare l’attenzione del Governo sul caro bollette che incide sui bilanci di tante famiglie, negozi, imprese, nonché delle amministrazioni locali che rischiano così di dover tagliare altri servizi ai cittadini” come si legge in una nota dell’Amministrazione civica del sindaco Alberto Oleari.



L’iniziativa è stata promossa da Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) e sarà realizzata sul territorio del comune di Turate con lo spegnimento delle luci di piazza Volta, dalle 21 alle 23.

(in foto: il comune di Tradate, che in segno di protesta contro il caro bollette ha spento le luci che illuminano il municipio)

12022022

