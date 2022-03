x x

Rispetto anche a solo pochi anni fa non mancano oggi alternative al solito acquisto quando si vuole prendere una nuova auto e sostituire quella vecchia. Qui di seguito proveremo a scoprire più da vicino il noleggio a lungo termine e, soprattutto, le tre ragioni per cui conviene.

Perché scegliere il noleggio auto a lungo termine: una soluzione pratica ed economica

A partire dalla praticità. Chi qualche volta ha dimenticato di pagare il bollo auto o si è ritrovato con qualche rata del finanziamento auto saltata per sbaglio o per un disguido con la banca sa bene quanto è importante una buona organizzazione delle spese auto e quanto costoso, nel senso più letterale del termine, possa essere non avere pieno controllo delle stesse. Optando per il noleggio auto a lungo termine ci si ritrova di fatto ad aver racchiuse in un’unica cifra mensile tutte le spese auto da sostenere: nel canone previsto per il noleggio dell’auto sono inclusi infatti anche tasse e bolli, copertura rca e altre eventuali assicurazioni, soccorso e assistenza stradale 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo. Impossibile, insomma, dimenticarsi di pagare qualcosa, oltre che dimenticarsi di pagare la rata dal momento che la maggior parte di contratti per il noleggio auto a lungo termine prevedono il prelievo automatico da conto corrente bancario e/o da carta di credito.

Grazie al noleggio a lungo termine le spese auto non sono, però, solo unificate ma anche ottimizzate. Dal momento che il canone copre tutto quello di cui si potrebbe aver bisogno quando si è alla guida non c’è da preoccuparsi di eventuali extra, esclusi benzina o carburante. Molti, soprattutto tra chi è abituato a usare molto l’automobile per ragioni di lavoro o per impegni personali, sostengono così di essere riusciti a risparmiare grazie al noleggio a lungo termine, tagliando di fatto su tutte le spese impreviste (va considerato in questo senso che persino il tetto massimo di spesa per il carburante può essere pianificato, considerato che la maggior parte dei contratti di noleggio auto prevendono un massimale di chilometri percorribili oltre il quale scatta una penalità). Senza considerare che per il noleggio auto lungo termine privati e liberi professionisti con partita IVA possono godere di particolari sgravi fiscali, nel secondo caso anche del 100%, che non fanno che tagliare ancora di più le spese auto.

Diversamente da altre formule pure simili, come l’auto leasing privati per esempio, il noleggio a lungo termine non richiede quasi mai di anticipare una certa somma prima di poter utilizzare l’auto (il pagamento di un deposito cauzionale all’inizio del contrattato è sempre meno praticato a favore di formule che prevedono come garanzia contratto di lavoro e buste paga fornite dal cliente alla società di noleggio al momento della stipula). Né, soprattutto, il noleggio auto a lungo termine richiede il pagamento di una maxi-rata finale, considerato che non c’è alcun veicolo da riscattare. Quanto appena detto fa sì che la formula sia la migliore, se non una delle poche praticabili, quando si ha necessità di cambiare l’auto ma poca liquidità a disposizione. Non a caso, fatto salvo che la maggior parte di società di noleggio auto prevedono come requisito l’aver compiuto almeno i 21 anni, il noleggio a lungo termine è una scelta piuttosto comune anche tra i giovani. C’entra in parte anche il fatto che noleggiare un’auto è anche una scelta più rispettosa dell’ambiente, capace com’è di allungarne il ciclo di vita. Al termine del contratto di noleggio a lungo termine, sia che si decida di rinnovarlo magari passando a un modello di automobile più recente e sia che semplicemente si opti per terminarlo, il veicolo originario resta infatti di proprietà della società noleggiatrice che, a seconda delle sue condizioni, può rimetterlo in noleggio. Senza contare che oggi, soprattutto se si cercano soluzioni più economiche e con cui risparmiare, si possono noleggiare a lungo termine anche auto usate che diversamente sarebbero finite in autorimessa.