x x

SARONNO – “Il sindaco Augusto Airoldi e l’Amministrazione comunale ringraziano l’Arma dei carabinieri e gli uomini della polizia locale per la professionalità che, ancora una volta, hanno dimostrato a beneficio di tutti i saronnesi”. Così una nota del Comune in relazione all’operazione di controllo del territorio, ed in particolare della zona centrale di Saronno, che si è svolta nella giornata di ieri.

Ieri, si legge nella stessa nota, “i carabinieri della compagnia di Saronno, sotto la guida del maggiore Fortunato Suriano, insieme alla polizia locale, guidata dal comandante Claudio Borsani, hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato al contrasto di reati predatori, spaccio di stupefacenti e degrado urbano. In diverse zone della città sono stati eseguiti controlli e perquisizioni. Sono state controllate e identificate oltre 20 persone, eseguiti 4 fermi di identificazione nei confronti di altrettanti soggetti privi di documenti, una denuncia per immigrazione clandestina e un trentaduenne è stato arrestato, perchè a suo carico risultava un provvedimento di cattura per maltrattamenti in famiglia. L’uomo, originario della provincia di Trento, si trovava, per motivi in corso di accertamento, nella zona centrale di Saronno. Al termine delle formalità di rito è stato condotto nel carcere di Busto Arsizio”.

04032022