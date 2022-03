x x

SARONNO – Tre sconfitte consecutive (lentatese, solbiatese, besnatese) costano il posto all’allenatore del Fbc Saronno, Niccolò Taroni.

La societá Fbc Saronno 1910 comunica che a seguito della partita casalinga di ieri contro la Besnatese ha sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra l’allenatore Niccoló Taroni.

A mister Taroni e al suo vice Luca Mauri vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno, la serietá e la correttezza dimostrata.



La società del direttore sportivo Simone Morandi è adesso al lavoro per individuare un sostituto: sicuramente ci sarà una scelta “interna” con il passaggio in prima squadra di uno dei tecnici del “vivaio” tra i quali figura anche Giampaolo Chiodini che aveva guidato la formazione maggiore dei biancocelesti negli ultimi due campionati di prima categoria.

Attualmente il Saronno calcio milita in promozione e dopo il passo falso casalingo di domenica scorsa contro la besnatese per la prima volta in questa stagione è uscita dalla zona playoff.

