SARONNO – La pagina sportiva locale è stata ricca di spunti, lo scorso fine settimana.

Calcio

In Eccellenza un Fbc Saronno ormai tranquillo a metà classifica ha incasso un poker del Calvairate, mentre la Caronnese ha rallentato la marcia del Magente. Trionfo dell’Ardor Lazzate, ora secondo in classifica grazie al netto successo sulla Solbiatese.

In Seconda categoria la Gerenzanese, già matematicamente promossa, ha chiuso in bellezza la stagione; mentre vincendo la Pro Juventute si è qualificata ai playoff. Per il Dal Pozzo finale di annata coin pareggio e… grigliata mentre il Cistellum si è aggiudicato il post season; la Cogliatese ha chiuso l’annata con l’amaro in bocca e l’Amor Sportiva ha festeggia la conferma in categoria.

In Terza categoria sconfitte per tutti: Misinto, Rovellese ed Airoldi Origgio.

Basket

In gara 1 dei quarti di finale del campionato di basket serie B Interregionale, l’Az Robur Saronno ha travolto Lucca.

Volley

Nel volley maschile serie B Saronno è matematicamente salvo mentre Caronno si è imposto in una difficile gara in trasferta.

Softball

Nel softball A1, ottimi “pari” della Rheavendors Caronno contro le campionesse d’Italia del Forlì, Inox Team Saronno vincente in trasferta.

29042024