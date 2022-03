x x

VARESE – “La guerra è questo. Sono madri e padri che piangono i figli, e figli che piangono i loro cari. È il Cristo antichissimo di Leopoli, nascosto da mani operose per essere protetto da mani che portano dolore e distruzione. Si continui a tenere aperto il tavolo della pace per evitare ulteriori sofferenze, e in questo sarebbe importante che l’Europa si muovesse con una voce sola. Quella autorevole di Angela Merkel. A quei tavoli manca una donna, a quei tavoli manca la forza della mediazione”. Così sulla guerra in Ucraina la parlamentare del Varesotto, Maria Chiara Gadda, esponente di Italia viva.

(foto archivio: la parlamentare del Varesotto, Maria Chiara Gadda, con volontari della Croce rossa)

