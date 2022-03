x x

MILANESE – Singolare intervento dei vigili del fuoco alle porte del Saronnese: ieri pomeriggio a Bariana di Garbagnate Milanese i pompieri sono stati chiamati perchè un bambino, giocando, è rimasto incastrato con una gamba fra le assi in una panchina. Grazie ai vigili del fuoco tutto si è risolto per il meglio, e nel giro di pochi minuti soltanto: i pompieri del locale comando sono infatti rapidamente riusciti a liberarlo e non è stato necessario l’eventuale intervento dell’ambulanza o di trasferirlo all’ospedale; al di là del comprensibile spavento il piccolo non ha riportato particolari conseguenze.

(foto archivio: vigili del fuoco durante un intervento sempre nella zona)

10032022