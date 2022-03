x x

LIMBIATE – Controlli a Limbiate, sono state coinvolte nelle scorse serate le pattuglie della polizia di Stato e della polizia locale, obiettivo tenere sotto monitoraggio le aree più “turbolente” della città ed anche di eseguire accertamenti in alcuni locali pubblici e nelle loro vicinanze. In questo contesto è stato individuato un immigrato clandestino, peraltro già inseguito da un decreto di espulsione dall’Italia al quale evidentemente non aveva dato seguito. E’ dtato per questo fermato e quindi trasferito al centro di Bari per il rimpatrio.

Sono stati eseguiti anche controlli anti-covid, ovvero del rispetto delle norme contro la diffusione del virus e sono state distribuite alcune multe per la mancanza di green pass.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: controlli notturni della polizia locale di Limbiate)

12032022