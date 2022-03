x x

SARONNO – Oggi l’attesissimo derby e scontro al vertice del campionato maschile di serie B di volley, Pallavolo Saronno-Rossella Ets Caronno Pertusella; si gioca al saronnese palasport comunale “Felice Dozio” di via Biffi. “Si torna in campo sabato per un’altra sfida al vertice – rilevano i dirigenti del Saronno – contro Caronno Pertusella. Aspettiamo i supporter per tifare i nostri amaretti dalle tribune! La capienza, per le norme anti-covid, rimane limitata al 60 per cento ma di posti ce ne sono tanti”.

Prenotazioni disponibili sul sito:

L’appuntamento con la partita è prevista sabato 12 marzo alle 18.30. Per chi desiderasse vedere la gara da casa, è anche prevista la diretta Facebook del match, nella pagina ufficiale della “Pallavolo Saronno serie B”.

