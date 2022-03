Lidia e le altre: Maria Chiara Gadda presenta la storia della prima avvocata italiana

x x

BUSTO ARSIZIO – “Nello studio legale A&A ha avuto il piacere di presentare, insieme alla giornalista Maria Cristina Origlia, il libro di Chiara Viale “Lidia e le altre. Pari opportunità ieri e oggi” la storia di Lidia Poët, la prima avvocata italiana che a fine ‘800 ebbe l’ardire di chiedere l’iscrizione all’albo”: a ricordare l’appuntamento che si è svolto ieri la parlamentare del Varesotto, Maria Chiara Gadda, esponente di Italia viva.

Come ricorda Gadda “se oggi abbiamo fatto passi in avanti sul fronte della parità, lo dobbiamo a donne come lei!”

(foto archivio: la parlamentare del Varesotto, Maria Chiara Gadda, esponente di Italia viva; ieri era a Busto Arsizio per la presentazione del libro su LidiaPoët)

