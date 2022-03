x x

TURATE – Il sindaco di Turate, Alberto Oleari, ha fatto il punto della situazione dell’emergenza coronavirus in paese.

A Turate, abbiamo 38 casi di persone positive al covid, 18 in meno rispetto a settimana scorsa. Sono 18 i nuovi positivi della settimana, 15 in meno rispetto a settimana scorsa. Quindi una discreta discesa che lascia ben sperare per i prossimi mesi, visto anche l’arrivo della bella stagione.