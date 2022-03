x x

VERGIATE – Oggi alle 16.30 a Vergiate in via dei Prati l’intervento dei vigilid del fuoco e dei mezzi di soccorso: per cause da accertarsi un parapendio a motore è precipitato al suolo.

Sul posto sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Somma Lombardo con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale sanitario a soccorrere il ferito; c’erano una ambulanza ed è stato fatto sopraggiungere l’elisoccorso da Como. Il ferito, in grave condizioni, è un uomo di 66 anni: è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese. I carabinieri hanno eseguito i rilievi nel luogo dove il parapendio è precipitato ed hanno avviato accertamenti sull’accaduto.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno. Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: i soccorso sul luogo dove è precipitato il parapendio)

15032022