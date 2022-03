x x

GERENZANO – Giovane ciclista investito oggi in via Inglesina a Gerenzano: è successo alle 9.30 nelle vicinanze della rotonda all’incrocio con viale Padania. Sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed è arrivata l’ambulanza del Sos Uboldo il cui equipaggio si è preso cura del ferito, un ragazzo di 18 anni che è stato infine trasportato all’ospedale saronnese per essere medicato. Le sue condizioni non sono apparse preoccupanti. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per mettere a fuoco dinamica ed eventuali responsabilità del sinistro.

A Saronno intervento per un malore di una passante nella centralissima piazza Libertà, oggi alle 17.40: sul posto è accorsa l’ambulanza della Croce rossa cittadina e poi è arrivata anche l’automedica da Como, la paziente – di 35 anni – è stata trasferita all’ospedale di piazza Borella per gli accertamenti del caso; al momento del ricovero non è apparsa in pericolo di vita.

(foto archivio: ambulanza in piazza Libertà di Saronno)

