GERENZANO – Il Comune di Gerenzano ha aderito all’iniziativa nazionale organizzata per la Giornata mondiale dell’endometriosi, 26 marzo. In occasione del mese della consapevolezza dell’endometriosi, che ricorre a marzo, il Team Italy della WorldWide Endomarch ha lanciato infatti la call to action “Facciamo luce sull’endometriosi”. L’obiettivo è informare e favorire la prevenzione rispetto a questa malattia cronica ed invadente che colpisce una donna su dieci. “Per sensibilizzare il nostro Comune, già dall’altra sera, resta illuminato di giallo per tutto questo fine settimana” specificano dall’ente locale gerenzanese.

Da Wikipedia

L’endometriosi (dal greco antico ἔνδον, éndon, «dentro» eμήτρα, mētra, «utero»; suffisso -ωσις, -osis, condizione morbosa) è una malattia cronica a eziopatogenesi multifattoriale, ancora non completamente chiarita. Colpisce le donne, più frequentemente in età fertile. È una malattia ginecologica causata dalla presenza anomala (ectopia), ovvero dall’impianto di cellule endometriali (l’endometrio, il tessuto che riveste la parete interna dell’utero) normalmente presenti nella cavità uterina, in organi diversi dall’utero, principalmente ovaie, tube, peritoneo, vagina, intestino.[4][5] Ne soffrono, solo in Italia, almeno tre milioni di donne. L’endometriosi è una patologia che coinvolge globalmente la salute della donna, con conseguenti effetti psicofisici, spesso marcatamente debilitanti.

27032022