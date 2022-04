x x

SARONNO – Pos non disponibile nelle biglietterie di Trenord, si può pagare solo in contanti non con carte di credito o debito: a segnalare il “protrarsi” di questo disservizio è il Comitato viaggiatori nodo di Saronno, che rilancia una comunicazione dell’ente ferroviario.

Si legge infatti che “per il protrarsi di verifiche e intervento manutentivi sul sistema nazionale di bigliettazione, anche nelle biglietterie Trenord restano temporaneamente indisponibili i servizi di pagamento con Pos, carte di credito e debito, pagamenti digitali; pertando gli acquisti dei titoli di viaggio possono avvenire esclusivamente in contanti. Sono inibite anche le operazione di acquisto e modifica di biglietti Trenitalia e di rimborso. Si invitano i clienti ad utilizzare le emettritici automatiche di stazione o i canali digitali Trenord, sito e app”.

(foto: una biglietteria di Trenord in una stazione della zona. Ormai da qualche giorno non si può pagare con le carte ma solo in contanti)

