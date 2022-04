x x

SARONNO – La giornata domenicale, con l’abituale calo del numero dei tamponi processati in laboratorio, ha portato ad un decesso calo dei nuovi contagi da coronavirus scoperti sul territorio, e resi noti nel tardo pomeriggio odierno. A Saronno +7, a Tradate +3 ed a Caronno Pertusella +3. Nel vicino comasco a Lomazzo +4; nelle Groane a Limbiate +4.

Questi i numeri dei contagi, da inizio pandemia, in alcune località della zona (fra parentesi il dato di ieri, per un confronto):

Saronno 10.037 (10.030)

Tradate 4.941 (4.938)

Caronno Pertusella 5.433 (5.430)

Venegono Superiore 2.186

Vedano Olona 2.230 (2.227)

Varese 20.829 (20.819)

Busto Arsizio 21.097 (21.074)

Gallarate 13.137 (13.120)

Nel Comasco:

Lomazzo 2.770 (2.766)

Bregnano 1.938

Nelle Groane e Brianza:

Limbiate 9.912 (9.908)

Cesano Maderno 11.008 (11.002)

Cogliate 2.402

Lazzate 2.178 (2.175)

Misinto 1.588 (1.587)

Monza 32.549 (32.503)

Desio 11.248 (11.240).

Oggi nel Varesotto altri +221 casi positivi al coronavirus, sono +112 nel Comasco e +236 in Brianza.

In Lombardia a fronte di 24.242 tamponi effettuati, sono 2.512 i nuovi positivi (10,3 per cento dei tamponi che sono stati processati in laboratorio nelle scorse ore). Aumentano i ricoveri ospedalieri. Oggi in Italia 30.630 e 125 decessi. Il dato del lunedì risente sempre del ridotto numero di tamponi verificati in laboratorio nella giornata domenicale.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

(foto archivio: una immagine del centro vaccinale di Saronno)

04042022