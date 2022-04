x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Pierluigi Gilli, Gabriele Musarò, Angelo Leva, Annalisa Renoldi, Cesare Cenedese, Lisalberta Castaldi, Luciano Silighini Garagnani, Graziana Casetto, Marco Caronni membri del direttivo di Con Saronno che aderiscono al movimento nazionale L’italia c’è.

“L’Italia c’è” (https://www.litaliace.it/) è il nuovo movimento che, a livello nazionale, riprende e consolida gli ideali di moderazione, di solidarietà, di efficienza, di attenzione all’ambiente, di competenza, di etica, di centro, insomma, che localmente cerchiamo di perseguire con la nostra Lista Civica “Con Saronno”, nata per la città e che alla città rimane e fortemente attaccata

In vista, invece, di importanti e decisivi appuntamenti elettorali, nazionali e regionali, riteniamo necessario ampliare il nostro panorama politico e desideriamo conseguente mente accostarci ad una nuova esperienza, per partecipare attivamente e da coattori alla riforma del nostro Paese, al futuro che gli Italiani si meritano.

Aderiamo, pertanto, a “L’Italia c’è”il cui manifesto ci è parso molto convincente ed ori ginale e, nel contempo, assicuriamo che il nostro impegno “per” e “con” Saronno con tinuerà nella buona Amministrazione della città – a cui diamo un rilevante e qualificato contributo -, come vorremmo per tutto il nostro grande Paese, negli ambiti più adatti e nella sfida di questi anni difficili, che mettono a prova e, perché no?, anche a frutto le nostre capacità.

I bravi cittadini non si tirano indietro, ma partecipano: contribuiscono, con le loro abilità, buon governo della comunità. Noi lo sentiamo come un dovere ed auspichiamo che in molti vogliano condividere con noi, per Saronno, per l’Italia, per l’Europa, questo pro gramma, con coraggio e dedizione.