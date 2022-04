x x

CARONNO PERTUSELLA – “Un buon pareggio contro una squadra in salute. Vogliamo ottenere il massimo in tutte le partite”. Queste le parole di Manuel Scalise dopo il pari contro l‘Asti.

CARONNESE-ASTI 0-0

CARONNESE (3-5-2): Angelina; Zeroli, Arpino, Cosentino; Coghetto (27’ st Diatta), Putzolu (24’ st Cretti), Vernocchi, F. Esposito, De Lucca; Santi, R. Esposito. A disp.: Ansaldi, Galletti, Lazzaroni, Rocco, Folla, Sardo, Tunesi. All.: Scalise.

ASTI (4-2-3-1): Brustolin; Vergnano, Venneri, Legal, Rosset; Taddei, Ndiaye (31’ st Ciletta); Toma, Diagne (17’ st Mainetti, 41’ st Trevisiol), Picone; Piana (1’ st Kerroumi). A disp.: Zeggio, Pezziardi, Pinto, Brollo, Lanfranco. All.: Boschetto.

ARBITRO: Albano di Venezia.

NOTE: giornata soleggiata e fresca, terreno in erba sintetica. Spettatori 150 circa. Espulso: 49’ st Scalise (all. Caronnese) per proteste. Ammoniti: Cosentino, Ndiaye, Santi, Arpino, R. Esposito, Venneri, Mainetti. Angoli 2-8. Recupero 0’, 5’.

