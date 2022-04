x x

BUSTO ARSIZIO – Oggi alle 14.30 a Busto Arsizio, in via Bienate, per cause in corso di accertamento si è verificato un incendio in una ditta che effettua lavorazioni del legno. Le fiamme hanno interessato del materiale legnoso stoccato nei pressi dello stabile produttivo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio-Gallarate con un’autopompa, un autobotte e un fuoristrada. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Ancora da quantificare il danno, in corso di accertamento i motivi dell’accaduto.

(foto: l’intervento dei vigili del fuoco nella ditta che si occupa di legname, in via Bienate a Busto Arsizio)

12042022