x x

SARONNO – Questa sera, 12 aprile, serata conclusiva di Officina vivaio, il percorso di riprogettazione condivisa dell’area ex Isotta Fraschini di via Milano a Saronno. Come ricordano i promotori “sarà l’occasione per ripercorrere insieme gli snodi del progetto attraverso quello che è stato presentato in questi tre mesi, riprendendo quanto emerso e dialogando con i presenti. Ci sarà un piccolo ricordo per tutti e un pensiero per i più assidui”.

QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO

Per partecipare in presenza all’appuntamento è necessaria l’iscrizione, a questo link:

https://www.vivaiosaronno.org/…/officina-vivaio-serata…/

L’ex Isotta è la più grande area dismessa di Saronno, si trova nei pressi dell’area ferroviaria centrale ed occupa una superficie di 120 mila metri quadrati: l’intenzione è di farne, principalmente, un polo scolastico e museale.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

12042022